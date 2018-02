Resident Evil 7 biohazard Gold Edition ab heute auch in Deutschland erhältlich

Wie Capcom nun offiziell mitteilte, ist die Resident Evil 7 biohazard Gold Edition ab sofort auch in Deutschland für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Neben dem Hauptspiel enthält die Gold Edition alle Inhalte des Season Passes, darunter sämtliche kostenpflichtig veröffentlichten DLCs (Banned Footage Vol. 1 & 2, End of Zoe), sowie natürlich Zugriff auf den kostenfreien Zusatzinhalt Not A Hero.

Quelle: PM Capcom