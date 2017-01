Koei Tecmo hat endlich das Releasedatum für Toukiden 2 bekannt gegeben. Am 24. März 2017 darf man also wieder auf der PlaySation 4 und der PS Vita auf Dämonenjagd gehen.

Folglich veröffentlichten die Entwickler einen neuen Teaser. Dieser stellt die Hauptcharkatere vor. Ebenso zeigt man die Vorbesteller-Boni. Neben diversen Gegenstände wird es auch noch ein Tenko-Kostüm geben.

Die Handlung wurde wie folgt beschrieben:

„Während des Ereignisses, das als das Erwachen bekannt ist, verwüsteten Oni die Welt und ließen nichts als Ruinen zurück. Eine Gruppe von Slayern – einer Kriegerkaste, die als letzte Verteidiger der Menschheit entstand, kämpfte während dieser Epoche, um die Stadt Yokohama zu verteidigen und die Welle angreifender Oni zurückzuschlagen. In der Hitze des Gefechts erschien ein riesiger Dämon, der ein Portal öffnete, durch das ein einzelner Streiter der Slayer gezogen wurde. Zehn Jahre später, und ohne Erinnerung an die Vergangenheit, erwacht dieser Kämpfer im Dorf Mahoroba. In Toukiden 2 übernehmen Spieler die Rolle dieses mysteriösen Slayer, der von einer bemerkenswerten Gruppe verschiedenster Charaktere begleitet wird. Darunter befinden sich Hakase, ein Professor, der die Wahrheiten dieser Welt erforschen will und Tokitsugu, ein Machina – ein Wesen, in dem eine menschliche Seele haust. Des Weiteren steht dem Spieler eine Gruppe Slayer, bestehend aus, Gwen, ein britischer Meister des Schwertes und des Schildes, der gutherzige aber für seine Kraft berühmte Benizuki sowie dem ehemaligen Dieb und gefürchteter Kämpfer an der Kettenpeitsche Homura, zur Seite.“