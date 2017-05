Release von Get Even verschiebt sich wegen Terroranschlag in Manchester

Bandai Namco gibt bekannt, dass der Shooter Get Even für PlayStation 4 und Xbox One aufgrund des Terroranschlags in Manchester einen Monat später als geplant erscheinen wird. Nun soll der Shooter des polnischen Entwicklers The Farm 51 am 23. Juni 2017 erscheinen.

Man entschied sich für die Verschiebung, weil Terrorismus in der Handlung des Spiels eine zentrale Rolle einnimmt.

„Given recent events and out of respect we have decided to postpone the commercial release of Get Even to June 23rd,“ „We would like to express our deepest condolences to everyone concerned“.