Release von der ersten Episode von The Walking Dead: Season 3 bekannt

Publisher Telltale gab heute das Startdatum für The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier bekannt und bestätigte gleichzeitig die Veröffentlichung einer Disk-Version.

Die erste von fünf Episoden von The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier wird am 20. Dezember vorerst digital erscheinen.

Am 7. Februar wird auch eine spezielle ‚Season Pass Disc‘ für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Season Pass Disc enthält die Auftaktepisode der dritten Staffel und Download-Zugang zu den weiteren Folgen, sobald veröffentlicht.

Quelle: PM Telltale