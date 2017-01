Reggie Fils-Aime über 3DS und Metroid

Knapp eine Woche ist es nun her, seit dem Nintendo den Vorhang ihrer neuen Konsole geöffnet hat. Neben dem etwas gering ausgefallenen Start-Lineup haben viele Fans die Ankündigung eines neuen Metroids vermisst. Nintendo of America Präsident Reggie Fils-Aime sprach dementsprechend nun über die Zukunft von Metroid und die des Nintendo 3DS.

Leider kein Metroid in diesem Jahr

Um dem Ganzen etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. In einem Interview von Reggie Fils-Aime und Gamespot sagte, er dass sie sich durchaus über die Wünsche ihrer Fans Gedanken machen. Sie haben die Kommentare und Meinungen der Spielerschaft zur Kenntnis genommen. Folglich sollen sie auch darüber Bescheid wissen, was die Fans erwarten und was sie gerne spielen wollen.

Nintendo nimmt sich dies zu Herzen, während man an den Spielen erwartet. Im Gegensatz dazu hat er aber auch klar gesagt, dass Nintendo diesbezüglich nichts anzukündigen hat.

Zum Schluss sagt er noch, dass viele Fans auf die Fortsetzungen vieler IP’s hoffen und man solle ihn doch im nächsten Jahr noch einmal darauf ansprechen.

Der Nintendo 3DS ist noch lange nicht tot!

Doch auch der Nintendo 3DS soll neben der Nintendo Switch weiterhin existieren, so Reggie Fils-Aime.

Der 3DS hat noch ein langes Leben vor sich. Wir haben bereits Spiele angekündigt, die in den ersten beiden Quartalen des Jahres erscheinen werden. Es kommen einige große Spiele…Und unserer Ansicht nach werden Nintendo 3DS und Nintendo Switch Seite an Seite leben. Es gibt unterschiedliche Preise, daher sprechen sie auch verschiedene Arten von Kunden an. Ihr bekommt die neuesten, frischesten Inhalte auf der Nintendo Switch, es gibt mehr als 1.000 Spiele für den Nintendo 3DS und einige wichtige kommen noch.“ sagte er gegenüber Wired.

Laut Eurogamer hat Reggie Fils-Aime keine Bedenken, dass der 3DS neben der Nintendo Switch existieren wird.