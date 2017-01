RedOut – Futuristisches Rennspiel erscheint für Switch

Das futuristische Rennspiel RedOut von 34BigThings wird auch für die Nintendo Switch erscheinen, das gibt Publisher Nicalis auf Twitter bekannt.

Nicalis is bringing #Redout to the #NintendoSwitch! Check out the announcement trailer here: https://t.co/Lmgh44aZXk @34bigthings pic.twitter.com/yVBqDfb3oa

— Nicalis, Inc. (@nicalis) January 13, 2017