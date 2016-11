ReCore: HDR Patch erscheint in Kürze

ReCore ist ein Paradebeispiel für hervorragenden Support durch die Entwickler. Nach dem der Third-Person-Action-Adventure-Shooter zu Beginn von massiven Problemen und extrem langen Ladezeiten geplagt war, haben die Männer und Frauen von Comcept das Spiel kontinuierlich verbessern können, was wir auch in unserem Testbericht honorieren.

Wie die Macher des Spiels nun via Twitter vermelden, wird man in Kürze HDR-Unterstützung für den Titel anbieten. Wer also eine Xbox One S und einen 4K-TV mit HDR-Unterstützung sein Eigen nennt, kann sich bereits auf den erhöhten Kontrastumfang freuen.

BTW – if you didn’t already guess: @ReCoreGame is getting the HDR treatment, too! It will look awesome on your new Christmas TV. #XboxOneS

— Shannon Loftis (@shannonloftis) 28. November 2016