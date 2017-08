Razer Wolverine Ultimate für Xbox One und PC angekündigt!

Mit dem Razer Wolverine Ultimate kündigt Razer einen weiteren Pro-Controller für den PC und die Xbox One an, welcher sich den Bedürfnissen des Spielers anpassen soll. Der Controller kommt mit zwei austauschbaren Steuerkreuzen, drei in der Höhe und Form verschiedenen Analogsticks, wie auch integrierter RGB-Beleuchtung und Multifunktionstasten daher. Außerdem wird es möglich sein die Tastenbelegung auf der Xbox On-the-Fly neu zu belegen und zu individualisieren.

Die Fakten:

Kurz vorweg: Das Layout des Controllers erinnert stark an das von Microsofts Elite-Controller. Beim Razer Wolverine Ultimate wird allerdings auf Metall verzichtet und zwischen dem rechten- und linken Bumper sind zwei weitere Multifunktionstasten gegeben.

PREIS:

179,99 €

VERFÜGBARKEIT:

Razerzone.com – September 2017

Global – Q4 2017

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Zwei frei belegbare Multifunktionstasten und vier Trigger

Razer Chroma-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen

Austauschbares Steuerkreuz – Freiliegende Tasten und durchgehendes Pad verfügbar

Austauschbare Thumbsticks

Hair-Trigger-Modus mit Trigger-Stops für Schnellfeuer

Quick-Control-Panel

Aktionstasten mit taktilem Feedback

Ergonomische gummierte Seitengriffe

Razer Synapse für Xbox App

Razer Chroma SDK Unterstützung

Unterstützt Xbox One und PC

3,5 mm Audio-Anschluss für Stereo-Sound-Ausgabe und Mikrofonanschluss

Transportkoffer

Abnehmbares faserummanteltes Kabel (3 m) mit Mikro-USB-Anschluss

Ungefähre Größe: 106 mm (Länge) x 156 mm (Breite) x 66 mm (Höhe)

Ungefähres Gewicht (ohne Kabel): 260 g

