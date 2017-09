Rayman Legends Definitive Edition Review

Rayman Legends gehörte auf der Nintendo Wii U zu den besten Jump and Runs der letzten Jahre. Nun spendierte Ubisoft dem Titel eine „Definitive Edition“ auf der Nintendo Switch. Wir haben uns erneut mit Rayman, Globox und den Klinlingen in das Abenteuer gestürzt. Ob das Spiel die Bezeichnung „Definitive Edition“ verdient und der Plattformer auch auf der Switch zur Höchstform aufläuft, verraten wir euch in folgendem Testbericht.

Wie gewohnt genial, aber….

Rayman Legends ist in meinen Augen mit Donkey Kong Country: Tropical Freeze eines der besten 2D Jump and Runs der letzten Jahre. Angefangen beim Gameplay, über das Leveldesign bis hin zum Umfang passte hier fast alles. Obendrein punktete das Spiel mit einem genialen Mehrspielermodus, der sinnvoll Gebrauch von den Fähigkeiten der Wii U machte. An diesem Grundgerüst hat sich auch auf der der Nintendo Switch nicht viel geändert. Noch immer flitzt ihr mit bis zu vier Spielern durch herrlich skurrile 2D-Level, sammelt Lums, rettet Kleinlinge, vermöbelt Gegner und beweist ein kühles Köpfchen in teilweise sehr fordernden Sprungpassagen.

In Sachen Story hat sich ebenfalls nichts geändert. Raymans Heimat wird von grimmigen Fieslingen überrannt und nun liegt es an unserem Helden wieder für Ordnung zu sorgen. Auf ihrer Reise finden Rayman und sein Kumpel Globox inmitten des Zauberwaldes ein wundersames Zelt mit zahlreichen Gemälden. Das Zelt dient als Ausgangspunkt für die abgedrehten Welten, in denen es die verschleppten Kleinlinge zu suchen gilt.

Erste Änderungen zur Wii U-Version werden aber direkt im Auftaktlevel deutlich. Ubisoft hat auf die wirklich coole Koop-Komponente der Wii U-Version verzichtet. Soll heißen, dass der Touchscreen der Switch nur in „Murfys Herausforderungen“ zum Einsatz kommt und der „5-Spieler-Modus“ auf der neuen Konsole wegfällt. Während ihr auf der Wii U in einigen Leveln bei dem Einsatz von Murfy in Windeseile Seile durchtrennen und Plattformen verschieben konntet, müsst ihr ihr nun die passenden Knöpfe drücken. Das funktioniert zwar auch wunderbar, wirkt aber nicht ganz so intuitiv. In Murfy’s Herausforderungen übernimmt hingegen die KI die Steuerung des Hauptcharakters, während ihr im Handheld-Modus auch über den Touchscreen eure Eingaben ausführen könnt.

Auch bei den Ladezeiten scheint das Abenteuer auf der Switch etwas langsamer zu sein, was sich aber nicht negativ auf das Spielerlebnis auswirkt. Technisch gibt es sonst keine wirklichen Unterschiede zu verzeichnen. Egal ob im Handheld-Modus oder am TV-Gerät, Rayman Legends sieht auch noch heute richtig schön aus und punktet mit vielen Details.

Ansonsten ist Rayman Legends: Definitive Edition auf der Switch inhaltsgleich zur Nintendo Wii U Version. Mit gesammelten Lums schaltet ihr coole Inhalte wie alternative Kostüme für die Helden frei und mit gefundenen Kleinlinge sind der Schlüssel zu neuen Spielwelten. Alles in allem seid ihr locker über 10 Stunden allein für die Story beschäftigt. Danach gibt es aber noch viel zu entdecken. Sogar gut 40 aufgemotzte Level aus Rayman Origins verstecken sich im Spiel – das Gesamtpaket passt auf alle Fälle.

Mehrspielerfreuden und mehr

Wie auf den anderen Systemen kann Rayman Legends: Definitive Edition im Mehrspielermodus punkten. Hier könnt ihr zu viert das gesamte Abenteuer erleben. Besonders cool auf der Nintendo Switch: Selbst eine Hälfte des Joy-Con Controllers reicht zur Bedienung des Spieles, sodass ihr das Spiel auch unterwegs mit einem Freund bestreiten könnt. Zusätzliche Steuervarianten werden in Form des Pro Controllers und dem Joy-Con-Controller geboten. Die Steuerung ist auch auf der Switch äußerst präzise und erlaubt flotte Reaktionen, die vor allem in den coolen Musik-Herausforderungen von Nöten sind.

Raymans Abenteuer ist auch auf der Switch kein leichtes Spiel und fordert vor allem in den späteren Levels eure Reaktionen und Kontrollfähigkeiten. Wirklich unfair wird der Titel aber nie. Durch faire Rücksetzpunkte und dem Verzicht von Leben für eure Helden kommt nie Frust auf. Das flotte Gameplay passt wie angegossen auf der Nintendo Switch. So lassen sich auch in Bus und Bahn mal ein bis zwei Level spielen, was aufgrund der Levellänge keinerlei Problem darstellen sollte.

Eine Besonderheit bietet Rayman Legends dann aber doch auf der Nintendo Switch. Die Version hat einen erweiterten Kung-Foot-Modus erhalten. Hier steht ihr euch in Teams mit bis jeweils 3 Spielern gegenüber und müsst rasante 2D Fussballmatches bestreiten. Im neuen Turnier-Modus dürft ihr nun mit bis zu acht Teams antreten und könnt euch mit euren Freunden sogar drahtlos verbinden. Eine nette Neuerung, die den genialen Spielmodus noch partytauglicher macht.

Bei den technischen Aspekten gibt es keinerlei Gründe zum Meckern. Rayman Legends sieht auch noch heute genial aus. Überall lassen sich liebevolle Details und coole Animationen erspähen und die Level wirken wir aus einem kreativen Bilderbuch. Die klare Stärke spielt aber der Soundtrack aus, der zu einem der besten Spielesoundtracks der letzten Jahre gehört. Hier passt fast jede musikalische Untermalung wie die Faust aufs Auge. Ein echtes Highlight sind dabei die Sound-Level, bei denen ihr im Takt zur Musik durch die Level flitzt.

Fazit:

Rayman Legends: Defitinitve Edition ist auch auf der Nintendo Switch ein herausragendes 2D Jump and Run. Leider sucht man als Kenner des Originals die Neuerungen mit der Lupe, dafür könnt ihr das Spiel aber nun auch mobil vollends genießen. Wer die Perle damals auf der Wii U oder einer der anderen Konsolen verpasst haben sollte, muss nun zugreifen. Rayman Legends ist allein und mit Freunden ein absoluter Genuss und ohne jede Frage eines der besten Jump and Runs der letzten Jahre, auch wenn die Definitive Edition unterm Strich weniger Neuheiten bietet, als man sich vielleicht erhofft hat.