Rayman Legends Definitive Edition Demo zurück im europäischen eShop

Knappe drei Wochen nachdem die Demoversion zum gefeierten Jump ’n‘ Run Rayman Legends Definitive Edition für Nintendo Switch fälschlicherweise im europäischen eShop veröffentlicht wurde, steht diese nun zum erneuten Download bereit. Ganz offiziell, das berichten mehrere Nutzer auf Reddit.

Interessierte Spieler dürfen sich auf der Nintendo Switch über ein paar exklusive Neuerungen freuen. So wartet der „Kung Foot“-Modus auf der neuen Konsole mit einem Solo-und einem Turnier-Modus auf, in dem sich bis zu acht Teams miteinander messen können. Außerdem dürfen zwei Konsolen miteinander verbunden werden, um so einen lokalen Koop-Mehrspielermodus zu ermöglichen.

Rayman Legends Definitive Edition soll am 12. September 2017 endlich erscheinen.