Ratalaika Games kündigt heute neues Spiel an

Entwickler Ratalaika Games wird heute ein neues Spiel ankündigen. Das gab das Team auf dem eigenen Twitter-Account bekannt und veröffentlichte gleichzeitig ein Bild von einer Schnecke. Nähere Details nannte man allerdings nicht.

Das Spiel wird für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PS Vita erscheinen. Eines der letzten Spiele der Indie-Entwickler war das gelungene I and Me für Nintendo Switch.

We will announce a new #PS4, #PSVita and #NintendoSwitch title tomorrow!! Stay tuned for more information 😀 pic.twitter.com/aIrGJwyjRr

— Ratalaika Games (@RatalaikaGames) 21. August 2017