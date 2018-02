Rainbow Six Siege Outbreak – Die Zombies kommen

Das dritte Jahr von Rainbow Six Siege steht an und auch in diesem Jahr wird es wieder vier neue Seasons geben. Am 6. März kommen die Zombies: Rainbow Six Siege Outbreak zeigt sich in einem neuen Video.

„Outbreak“ ist kooperativ mit drei Spielern spielbar. Welche Gegner ihr bekämpfen werdet, ist allerdings noch nicht ganz klar. Sind es nur Zombies oder auch Mutanten? Im neuen Video ruft Ash zumindest zu den Waffen.

Das Event soll vom 06. März bis zum 3. April laufen und wird zudem noch auf der Six Invitational 2018 enthüllt. Während des Events wird es exklusive Ausrüstungsgegenstände zum Freischalten geben. Hinzukommen noch Outbreak-Kisten, welche ihr kostenpflichtig kaufen könnt.