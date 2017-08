Rainbow Six Siege am Wochenende kostenlos spielbar

Ubisoft hat ein weiteres Free-Play-Wochenende zum Taktik-Shooter Rainbow Six Siege angekündigt. Um die bald erscheinende Year 2 Season 3-Erweiterung Operation Blood Orchid zu feiern, wird der Shooter-Hit auf allen Plattformen von Donnerstag, dem 24. August 2017 bis einschließlich Sonntag, den 27. August kostenlos spielbar sein.

Der in dieser Zeit erzielte Spielfortschritt kann später mit in die Vollversion übernommen werden, sollte man sich für einen Kauf entscheiden. Diese ist für den Zeitraum des Gratis-Wochenendes zudem um bis zu 50 % im Preis reduziert.

Operation Blood Orchid wird am 05. September für Rainbow Six Siege zum Download bereit stehen. Die Erweiterung umfasst eine brandneue Theme Park-Karte in Hong Kong und drei neuen Operators, zwei aus Hong Kong und einer aus Polen.