Das neue Spiel von Mercury Steam hört auf den klangvollen Namen Raiders of The Broken Planet. Dabei handelt es sich um ein Actionspiel, welches für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Das Studio hinter den Castlevania: Lords of Shadow-Spielen zeigt ein erstes Gameplay-Video zu ihrem neuen Projekt, welches auf den ersten Blick stark an einen Mix aus Mad Max und Gears of War erinnert.

Einen Erscheinungstermin hat Raiders of The Broken Planet bisher allerdings noch nicht.

Quelle: YouTube