Rabbids & Mario-RPG – Ist das der finale Name? + Release

Das bisher noch unangekündigte Rabbids & Mario Crossover-RPG von Ubisoft könnte seinen finalen Namen haben. Das vermeldet zumindest abermals Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames via Twitter unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen.

Rabbids Kingdom Battle is the title of that Rabbids Mario Rabbids RPG. I have one source telling me it may get pushed to September.

— Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 3. Januar 2017