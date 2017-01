Rabbids & Mario RPG – Dieser bekannte Komponist steuert Soundtrack bei

Wie Letsplayvideogames, beziehungsweise Laura Kate Dale, erfahren haben will, steuert ein bekannter Komponist den Soundtrack zum rundenbasierten Rollenspiel Mario RPG: Invasion of the Rabbids (so der Arbeitstitel) für die Nintendo Switch bei.

Weder Ubisoft noch Nintendo haben das Crossover-RPG allerdings bislang offiziell angekündigt.

Rabbids & Mario RPG – Dieser Komponist steuert Soundtrack bei

Den Berichten zufolge soll sich niemand Geringeres als Grant Kirkhope für den Soundtrack verantwortlich zeigen. Der Name sagt euch Nichts?

Kirkhope werkelt seit dem Jahr 1996 an Videospiel-Soundtracks zu Spielen wie 1996 Star Fox Adventures, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse und Donkey Kong 64. Auch für den Soundtrack des kommenden Jump ’n‘ Runs Yooka-Laylee ist er verantwortlich.