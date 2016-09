Quantum Break: Entwickler fokussieren sich auf Multiplayer

Mit Spielen wie Max Payne, Alan Wake und Quantum Break bewiesen die finnischen Entwickler von Remedy Entertainment ein Gespür für gelungene Einzelspieler-Abenteuer. Künftig will das Studio allerdings auch einen anderen Weg einschlagen, wie Creative Director Sam Lake und Game Direector Mikael Kasurinen nun bekannt geben.

Singleplayer und Fokus auf Coop

So will man in zukünftigen Projekten zwar an starken Einzelspieler-Erfahrungen festhalten, diese allerdings um Multiplayer-Aspekte erweitern. Speziell das kooperative Spielen soll dabei im Fokus stehen, heißt es.

Bei Remedy befinden sich derzeit bereits mehrere neue Spiele in Arbeit, die womöglich schon Mehrspieler-Optionen bieten könnten.

