PSX Keynote 2016: The Last of Us 2, Fortsetzungen und Rückkehrer

Sony hat auf der PSX Keynote 2016 einige Bomben platzen lassen. In The Last of Us 2 wird Ellie die Hauptrolle spielen und mit Chloe sowie Nadine gibt es auch in Uncharted: The Lost Legacy geballte Frauenpower. Nachdem Naughty Dog beim ersten The Last of Us noch dafür kämpfen mussten, dass Ellie überhaupt auf dem Cover des Spiels erscheint, bestreiten die Marketing-Abteilungen inzwischen offenbar nicht mehr, dass sich auch Spiele mit weiblichen Hauptfiguren gut verkaufen.

The Last of Us 2

Uncharted: The Lost Legacy

Knack war einer der Launchtitel der PS4 und konnte trotz Entwickler Mark Cerny nicht so ganz überzeugen, obwohl ich persönlich insbesondere das sehr gelungene Charakterdesign sowie die Geschichte ziemlich gut fand. Die Handlung, die durchaus noch ein paar Fragen offen ließ, wird nun mit Knack 2 also fortgeführt. Und auch Crash Bandicoot darf mehr als nur bei den Skylanders mitmischen, denn mit der N.Sane Trilogy feiert er nun seine Rückkehr.

Knack 2

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Auch Rollenspielfans und Freunde von Future-Racern dürften mit Ni No Kuni II, dem Nachfolger des erfolgreichen RPGs, das in Zusammenarbeit mit Anime-Studio Ghibli, sowie der WipeOut Omega Collection gut versorgt sein. Sony setzt neuere Marken fort, vergisst dabei aber auch populäre Franchises nicht, die in den 90ern und 200ern der PlayStation zum Erfolg verhalfen.

Ni No Kuni II

WipeOut Omega Collection

Sony sind auf gutem Kurs, decken mit diesem Spieleangebot viele verschiedene Geschmäcker und Zielgruppen ab, orientieren sich nicht blind in eine Richtung, sondern sind auch weiterhin breit gefächert aufgestellt. Neben den bereits genannten Spielen sollen auch PS1- und PSP-Klassiker wie Parappa The Rapper, Patapon und Loco Roco für die PS4 remastered werden. Bei so vielen unterschiedlichen Titeln und Genres dürfte für jeden etwas dabei sein.