PS4 Pro: GPU zu schwach für echtes 4K-Gaming

Digital Foundry hat sich Rise of the Tomb Raider für die PlayStation 4 zur Brust genommen und kommt dabei zu einem interessanten Fazit. Nicht nur für das Action-Adventure selbst, sondern vermutlich für die Konsole an sich.

So heißt es unter anderem in dem Video, dass der Grafikprozessor der neuen PS4 Pro in Kombination mit Speicher überhaupt nicht in der Lage ist, eine native 4K Auflösung (3840×2160 Pixel) zu erreichen.

„But the two most glaring differences come down to key limitations found in the PlayStation 4 Pro hardware itself – the fact that its GPU isn’t capable of handling native 3840×2160 UHD resolution, along with the lack of a meaningful amount of additional memory.“

PS4 Pro – Doch nicht so stark wie erwartet?

Diese Aussage deckt sich mit ersten Entwicklermeinungen und den bisher gesammelten Eindrücken, dass die neue PS4 Pro womöglich auch zukünftig nicht in der Lage sein könnte, Spiele in echtem Ultra HD darzustellen.

Ähnlich wie die Xbox One S scheint das System die Grafik lediglich hochzuskalieren, erreicht dadurch aber natürlich auch eine verbesserte Darstellung, überarbeitete Texturen und vieles mehr.

Schauen wir mal, wie dies letztlich bei zukünftigen Spielen aussehen wird, die dann mehr oder weniger schon von Beginn an mit Hinblick auf die PS4 Pro entwickelt werden.

Fürs Erste ist dies zumindest eine herbe Enttäuschung, gerade da Sony die Vorteile der PS4 Pro derart offensiv präsentiert hat. Meine ernüchternde Meinung zur PS4 Pro lest ihr an dieser Stelle.