Prey: Bethesda veröffentlicht den Launch-Trailer

Am Freitag erscheint mit Prey das neue Projekt von Bethesda. In dem Titel erwachen Spieler an Bord der Raumstation Talos I und finden sich in der Rolle des Hauptprobanden eines Experiments wieder, das die Menschheit für immer verändern soll – aber etwas ist fürchterlich schiefgegangen. Die Talos I wurde von Aliens überrannt und nun liegt es an euch die Typhon aufzuhalten, die drohen, die Menschheit zu vernichten.

Der Launch-Trailer von Prey:

Prey erscheint am 5. Mai 2017 für die PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Bethesda