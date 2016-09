Preis der Xbox One Scorpio könnte für interessante Diskussion sorgen

Vor wenigen Wochen kündigte Microsoft auf der E3 2016 die Entwicklung der Xbox One Scorpio offiziell an. Über den möglichen Preis der Konsole hüllt sich Microsoft aber bis heute in einem Mantel des Schweigens. Da die Konsole 4K-Gaming bieten soll und sechs Teraflops sowie eine Memory-Bandbreite von 320 GB/s bieten wird, rechnen viele Branchenexperten bislang mit einem recht hohen Verkaufspreis der Konsole.

Nun konnten unsere Kollegen von Eurogamer mit Albert Penello, seines Zeichens Senior Director of Product Management and Planning bei Xbox, ein Interview führen. Dabei ließen sie natürlich nicht die Möglichkeit aus Panello über den möglichen Preis der Konsole zu befragen. Dabei gingen die Kollegen auf den Aspekt ein, dass die Scorpio vermutlich leitungsfähiger als die kommende PS4 Pro sein wird und mit etwas Glück auch ein Blu-Ray-Laufwerk bietet, im Gegenzug die PS4 Pro aber einen Preisvorteil aufweisen könnte. Während die PS4 Pro im November diesen Jahres für 399 Euro in den Handel kommt, könnte der Preis der Xbox One Scorpio mitunter deutlich höher ausfallen.

Auch wenn Penello logischerweise keine Preisangabe machen konnte, gab er nach wiederholter Fragestellung etwas nach und sagte, dass es eine interessante Preisdiskussion rund um die Konsole geben könnte, wenn Microsoft beim nächsten Mal eventuell mehr bekannt zu geben hätte. Auch wenn dies natürlich nicht direkt darauf hindeutet, könnte es ein Hinweis darauf sein, dass sich Microsoft des Wettbewerbs mit Sony bewusst ist und die Scorpio zu einem wettbewerbsfähigen Preis im Jahr 2017 ins Rennen gegen die PS4 Pro schicken könnte.

Quelle: playm