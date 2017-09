PowerA Controller für Nintendo Switch erscheinen im Oktober

Hardwarehersteller PowerA wird zwei kabelgebundene Controller für Nintendo Switch anbieten. Die Gamepads liegen wahlweise im Zelda- oder im Super Mario-Design vor und orientieren sich in der Anordnung ihrer Tasten an den Controllern der Xbox One.

Die nach innen gewölbten Analogsticks sollen für mehr Grip sorgen, während die asymmetrische Anordnung vor allem Shooter-Fans ansprechen dürfte. Außerdem werden die knapp 30 US-Dollar teuren Controller mit sechs auswechselbaren Aufsätzen für die Sticks ausgeliefert.

Beide Controller werden mittels USB-Kabel mit der Konsole verbunden, welches zum Transport auch abgenommen werden kann. Einen Erscheinungstermin für Deutschland gibt es bislang noch nicht. In den USA werden die Geräte allerdings ab 23. Oktober 2017 erhältlich sein.

Wer über einen Import nachdenkt, findet beide Gamepads bereits auf Amazon.com. Zum Controller im Zelda-Look geht es hier entlang. Das Super Mario-Design findet ihr an dieser Stelle.