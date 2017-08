Pokken Tournament DX Demo erscheint heute

Wie Nintendo via Twitter bekannt gibt, wird die Pokken Tournament DX Demo für Nintendo Switch im Laufe des heutigen Tages in den USA veröffentlicht werden.

Wer es nicht mehr abwarten kann, kann die Testversion problemlos mithilfe eines US-Accounts herunterladen. Offiziell müsst ihr euch hierzulande noch bis zum morgigen Donnerstag gedulden, denn dann wird die Demo auch in Deutschland erscheinen, wie Nintendo bekannt gab.

A downloadable demo of #PokkenTournamentDX is coming to Nintendo eShop on #NintendoSwitch tomorrow at 9pm PT/12am ET! pic.twitter.com/8x53oHKMt6

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 22. August 2017