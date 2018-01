Pokémon Switch und Bayonetta 3 noch 2018?

Nintendo selbst schürt erneut die Hoffnungen, dass wir Pokémon Switch und Bayonetta 3 noch in diesem Jahr erwarten dürfen. In einer Umfrage von Nintendo of Europe fragt man, welche Spiele man in den kommenden 12 Monaten für die Nintendo Switch kaufen möchte.

Dort taucht neben allen Bayonetta-Spielen auch ein Pokémon RPG für die Switch auf.

Bislang wurde Pokémon Switch noch mit keinem Erscheinungstermin versehen. Entwickler Game Freak hat sich für das neue Spiel eine Menge vorgenommen und will die Spiele rund um die Taschenmonster revolutionieren. Eine Open World wird es hingegen vermutlich aber nicht geben, da diese nicht zum Spielkonzept passe.