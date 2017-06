Pokémon Rollenspiel für Nintendo Switch in Arbeit

Nachdem die Ankündigung von Pokémon Tekken für Nintendo Switch für Enttäuschungen gesorgt hat, gibt es nun seitens Nintendo und GameFreak eine Wiedergutmachung! Wie in dem E3 Spotlight angekündigt wurde, entwickelt GameFreak aktuell ein reinrassiges Rollenspiel rund um die Taschenmonster exklusiv für Nintendo Switch.

Das neue Spiel wird parallel zu den beiden 3DS-Versionen Ultra Sonne und Ultra Mond entwickelt und soll noch einiges an Entwicklungszeit beanspruchen. So sollen Fans nicht damit rechnen, dass der Titel innerhalb des kommenden Jahres erscheinen wird. Weitere Details zum Spiel, wird man in den kommenden Wochen und Monaten veröffentlichen.

Quelle: Nintendo E3 Spotlight