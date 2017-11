Pokémon knackt einen ganz besonderen Verkaufsmeilenstein!

Die beliebten Taschenmonster rundum Pikachu und co. genießen schon seit Ewigkeiten ein großes Maß an Beliebtheit. Erst kürzlich erschienen mit Pokémon Ultra Sonne und Pokémon Ultra Mond die neuesten Ableger der Serie für den Nintendo 3DS.

Eine beachtliche Menge!

Wie The Pokémon Company bekannt gab, wurden bereits über 300 Millionen Exemplare von Pokémon-Spielen ausgeliefert. Enthalten in dieser Rechnung sind alle Pokémon-Titel, die zwischen der Veröffentlichung von Pokémon Rot und Grün im Jahr 1996 in Japan und November 2017 erschienen sind.

Einen nicht unbeachtlichen Teil des Erfolgs konnten auch die oben erwähnten neuesten Editionen für sich verbuchen. Allein in Europa verzeichnete Nintendo mehr als 1,5 Millionen verkaufte Exemplare. In Deutschland wurden davon satte 343 000 Stück abgesetzt.

Somit ist Pokémon nach Super Mario die zweite Spielereihe, die jemals die 300 Millionen knacken konnte.

