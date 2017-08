Poi Explorer Edition erhält physischen Release auf Nintendo Switch

Der kunterbunte 3D-Plattformer Poi wird für Nintendo Switch erscheinen. Entwickler Poly Kid Games hat die PC-Umsetzung für die aktuelle Nintendo Konsole via Twitter offiziell angekündigt.

Auf Nintendo Switch erscheint das Spiel am 30. September 2017 als Poi Explorer Edition. Gegenüber der PC-Fassung wird diese über eine zusätzliche Storyline, herauforderndere Bosskämpfe, einen freischaltbaren Soundtrack und ein digitales Artbook verfügen.

And finally, we’re super excited to announce that Poi is coming to the Nintendo Switch later this year! Wahooo! #nindie #indiegame pic.twitter.com/xkil4YL9zR

— Poi (@PolyKidGames) 5. Juni 2017