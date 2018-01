Im europäischen PlayStation Store ist eine neue Rabattaktion gestartet. Die „Spiele unter 20 €“ Aktion umfasst satte 300 PlayStation-4-Spiele und -DLCs zum Schnäppchenpreis. Zu den Highlights des Sales zählen beispielsweise das hervorragende Hellblade: Senua’s Sacrifice, Far Cry 4 oder The Last Guardian. Aber auf Favoriten wie XCOM 2 oder DOOM sind dabei.

Die gesamte Liste der reduzierten Titel findet ihr an dieser Stelle im PlayStation Store.