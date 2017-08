PlayStation Plus September 2017 – Sind das die ersten Spiele? Eine Werbeanzeige auf Facebook soll angeblich die ersten beiden Spiele für PlayStation Plus-Abonnenten geleakt haben.

Die entsprechende Einblendung ist mittlerweile jedoch schon wieder verschwunden. Dort hatte Sony allerdings mit inFamous: Second Son und Child of Light zwei ältere PlayStation-4-Spiele für den kommenden Monat angekündigt. Sony will am morgigen Donnerstag das komplette Lineup für den September 2017 bekannt geben.

Den Kollegen von PlayStation Universe war es allerdings noch gelungen, einen Screenshot anzufertigen.