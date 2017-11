PlayStation Plus November 2017 – Diese Spiele schenkt euch Sony

Sony hat das Spiele-Lineup für PlayStation Plus November 2017 bekannt gegeben. Die neuen Spiele stehen ab dem 07. November für Abonnenten zum Download bereit. Gerade Besitzer der PlayStation VR-Brille dürfen sich mit Until Dawn: Rush of Blood und Bound über zwei echte Highlights freuen.

Folgende Spiele sind im Lineup für November 2017 enthalten: