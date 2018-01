PlayStation Plus Februar 2018 – Erste Spiele geleakt?

Wieder einmal könnte ein zu früh veröffentlichter Leak die neuen Spiele verraten haben, die PlayStation Plus-Abonnenten erwarten. So geistert ein Bild durch das Internet, welches die PlayStation Plus Februar 2018-Spiele zeigt.

Das Lineup besteht demnach aus Dark Souls II, Far Cry 4 und (mal wieder) That’s You! – Sony wird die Spiele für den kommenden Monat vermutlich in den nächsten Tagen vorstellen, bevor diese am 06. Februar zum Download bereit stehen.

Sichert euch bis dahin also besser noch schnell die aktuellen Titel Deus Ex: Mankind Divided, Batman: The Telltale Series und StarBlood Arena (PSVR).