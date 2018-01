PlayStation Now: Until Dawn und Gravity Rush unter den Neuzugängen

Sony hat die aktuellen Januar-Neuzugänge für den Streaming-Service PlayStation Now bekanntgegeben. Diese Neuzugänge sind bisher nur für die USA bestätigt, sollten in Kürze allerdings auch in Europa verfügbar sein.

Until Dawn

Gravity Rush Remastered

Everybody’s Gone to the Rapture

Alienation

Knack

Fat Princess Adventures

Shadow of the Beast

Escape Plan

Hardware Rivals

PixelJunk Shooter Ultimate

PlayStation 4 Versionen von PS3-Spielen

Beyond: Two Souls

Heavy Rain

Super Stardust Ultra

Hohokum

Entwined

Counterspy

