PlayStation Now – Preis gesenkt und neue Spiele hinzugefügt

Sony hat den Abo-Preis seines Streamingdienstes PlayStation Now gesenkt und ein paar neue Spiele hinzugefügt. Der Preis liegt nun bei 14,99 Euro im Monat und ist damit zwei Euro günstiger, als bisher.

Folgende Spiele erweitern zudem ab sofort das Lineup:

Fallout: New Vegas

NBA 2K16

Disgaea 5: Alliance of Vengeance

Tricky Towers

Divinity Original Sin – Enhanced Edition

Pix the Cat

Guilty Gear XRD Revelator

OlliOlli2: Welcome to Olliwood

The Bug Butcher

Mit PlayStation Now erhältst du unbegrenzten Zugriff auf mehr als 500 PS4- und PS3-Spiele, ohne dass du die Spiele auf eine Disc oder deine Festplatte laden musst. Das alles für nur 14,99 € pro Monat. Die Spielesammlung steht dir sofort zum Streamen auf deiner PS4 oder deinem Windows-PC oder Laptop zur Verfügung. Alles, was du brauchst, sind eine Breitband-Internetverbindung und ein Controller.