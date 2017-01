PlayStation 4 – YouTube Update bringt 360-Grad-Videos in PlayStation VR

Das neue Update der YouTube-App auf der PlayStation 4 führt die Unterstützung von 360-Grad-Videos in PlayStation VR ein. Damit lassen sich von nun an Panorama-Videos mithilfe der VR-Brille noch besser darstellen.

PS4 @YouTube app has been updated to enable 360 videos when using PS VR. Find highlighted 360 videos here: https://t.co/cn8hal5jvF pic.twitter.com/iqI1IsfbR8

— PlayStation (@PlayStation) 19. Januar 2017