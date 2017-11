Playerunknown’s Battlegrounds – Bilder der Controller Belegung auf Xbox One

Das Battle-Royal-Spiel Playerunknown’s Battlegrounds wird am 12. Dezember endlich auch für die Xbox One erscheinen. Wie wir bereits wissen, wird der für die Xbox One X optimierte Multiplayer-Titel knapp 30 Gigabyte Festplattenspeicher in Anspruch nehmen.

PUBG Corp. hat nun acht Bilder geleakt, die die Controller Belegung auf der Xbox One zeigen. Somit könnt ihr euch knapp zwei Wochen vor Release schon einmal anschauen, wie die Steuerung in Playerunknown’s Battlegrounds funktioniert.