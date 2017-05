Plantera erscheint auch für Nintendo Switch

Ratalakia Games wird das Indie-Spiel Plantera auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Titel erschien zu Beginn des Jahres bereits für die Wii U und den 3DS.

Als Plantera DX findet die Gartenbau-Simulation nun auch ihren Weg auf die Switch, wenngleich der Release bislang nur für Japan angekündigt wurde. Eine Veröffentlichung in Europa gilt allerdings als sehr wahrscheinlich.

Einen Erscheinungstermin gibt es bislang nicht. Auch ist unklar, ob die Umsetzung neue Inhalte oder Verbesserungen bieten wird.

Plantera? Was ist das eigentlich?

In Plantera legen Spieler ihren eigenen Garten an und beobachten, wie dieser sich mit neuen Pflanzen, Sträuchern, Bäumen und Tieren füllt.

Während man spielt und seinen Garten erweitert, findet man Helfer in Form von runden blauen Kreaturen, die helfen, Dinge aufzusammeln und die Pflanzen zu ernten.

Man kann Früchte pflücken und Pflanzen selbst aufsammeln oder die Arbeit von Helfern erledigen lassen, um zuzuschauen oder selbst neue Pflanzen zu bauen. Die Helfer arbeiten auch weiter, wenn man gerade nicht spielt.

Manchmal werden zudem fiese Kreaturen den Garten angreifen! Diese kann man dann entweder selbst fortjagen oder Geld in einen Wachhund investieren. Man steigt im Level auf, um neue Pflanzen, Büsche, Bäume und Tiere freizuschalten und den eigenen Garten zu erweitern und zu verbessern!