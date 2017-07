PES 2018 – offene Online Beta startet am 20. Juli

Besitzer der Xbox One und der PlayStation 4 dürfen mit einer offenen Beta zu PES 2018 am 20. Juli einen Testkick wagen. Spieler auf dem PC gehen dieses Mal leider leer aus. Während der Beta dürfen Spieler zwischen den Nationalmannschaften von Brasilien und Frankreich wählen. Außerdem dürft ihr euch gegen Gegner auf der ganzen Welt in einem klassischen eins gegen eins, als auch mit zwei Freunden gegen ein anderes drei Mann starkes Team messen.

Des Weiteren sollen Matches bei Tag und Nacht gespielt werden können, als auch bei Sonnenschein und Regen. Außerdem ist eine Mitgliedschaft von PlayStation Plus nicht erforderlich, um die Beta zu spielen.

The #PES2018 Online Beta begins 20th July. PS4 and Xbox One players, get ready to try the new 3v3 online co-op mode! pic.twitter.com/8yoaAG2H0J

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 14. Juli 2017