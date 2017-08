PES 2018 – Neue Legenden, Demo-Termin und mehr

Konami hat im Zuge der gamescom 2017 einige neue Informationen zur Fußball-Simulation PES 2018 veröffentlicht. Nach dem Motto „Where Legends are made“ enthüllt der Trailer weitere legendäre Spieler für den myClub Modus in PES 2018 – inklusive fünf Legenden von Borussia Dortmund.

Neben Michael Owen, Romario und Co gesellen sich unter anderem mit Lars Ricken und Michael Zorc auch einige weltberühmte Spieler des BVB zum Legenden-Lineup des Fußballspiels.

Am Mittwochnachmittag (23. August) werden zwei Spieler von Borussia Dortmund den PES-Stand in Halle 6/A011 besuchen, um die neueste PES 2018 Demo sowie ihre PES Fähigkeiten vor Fans und Besuchern zu präsentieren. Konami Digital Entertainment B.V. bestätigt zudem den Termin der Demo zu PES 2018 für den 30. August auf den Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One und Xbox 360.

Im brandneuen gamescom-Trailer präsentiert Konami zudem eine große Auswahl neuer Klub-Lizenzen und Nationalmannschaften.