Persona Q2, Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night angekündigt

Im Rahmen des Persona Super Live P-Sound Bomb!!!! Konzerts wurden Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night für die PlayStation 4 und PlayStation Vita angekündigt. Zusätzlich dazu, wurde auch noch Persona Q2 als Fortsetzung zu Persona Q – Shadow of the Labyrinth für die Nintendo 3DS-Familie bestätigt.

Ein Treffen der Superlative

Schon in Persona Q – Shadow of the Labyrinth welches Ende 2014 für den Nintendo 3DS erschien, trafen die Protagonisten von Persona 3 und 4 aufeinander. Für die Fortsetzung strebt man die Einbringung der Charaktere aus Persona 5 an.

Hier zwei Trailer zu der Tanzerei:

Die beiden Dancing-Spiele sollen demnach im Frühjahr 2018 für die PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Für Persona Q2 steht das Erscheinungsdatum noch in den Sternen. Wer sich dennoch informieren möchte, der kann dies auf einer Teaser-Website machen.

