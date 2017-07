Penguin Wars – Remake kommt für die Nintendo Switch!

Erstmalig erschien Penguin Wars oder aber auch King of the Zoo für den Game Boy. Jetzt soll ein Remake des 17 Jahre alten Spiels für die Nintendo Switch erscheinen. Einen Release für Europa gibt es allerdings noch nicht, lediglich im Herbst soll das Spiel in Japan erscheinen.

Online-Modus soll vorhanden sein!

In dem Spiel geht es darum, dass sich knuffige Tierchen mit Kugeln bewerfen. Neu in dem Remake soll neben aufgemotzter Grafik auch noch ein Online-Modus sein, welcher es euch ermöglicht zwei gegen zwei zu spielen.

