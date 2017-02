Path of Exile – Frisches Gameplay von der Xbox One

Es ist noch gar nicht lange her, dass Entwickler Grinding Gear Games das free-to-play Action-Rollenspiel Path of Exile für die Xbox One angekündigt hat. Nun hat sich Chris Wilson, der Managing Director, in einem Interview zu der Umsetzung zu Wort gemeldet und gleichzeitig auch neues Gameplay aus der Portierung veröffentlicht.

Path of Exile erscheint im Laufe des Jahres für die Xbox One

Viele neue Informationen verriet Wilson allerdings nicht. Dennoch ließ er verlauten, dass die Entwicklung der PC- und der Xbox One-Version Hand in Hand gehen. Das Studio stünde vor einer Herausforderung, dieses mausfreundliche Genre auf eine Konsole zu portieren.

Beide Versionen gingen eine „Beziehung“ ein, in der ein Spiel profitiert, wenn man das andere verbessern kann. Daher sehen beide Versionen besser aus, fühlen sich besser an und spielen sich besser, als jemals zuvor. Davon profitiert natürlich der Spieler, egal auf welcher Plattform er Path of Exile spielt.

Das gesamte Interview und das neue Gameplaymaterial seht ihr im folgenden Video.