Path of Exile: Free-to-Play Diablo-Klon erscheint auf Xbox One

Das Action-Rollenspiel Path of Exile der neuseeländischen Entwickler Grinding Gear Games erscheint bereits in diesem Jahr auch für die Xbox One. Spielerisch erinnert der Titel stark an die Diablo-Reihe von Blizzard, wartet allerdings mit einem düstereren Setting auf.

Die Umsetzung soll alle Erweiterungen und Inhalte bieten, die bisher für die PC-Version erschienen sind. Außerdem enthält die Xbox One-Version bereits von Beginn an das Update 3.0.0., welches den fünften Story-Akt in das Spiel einführt und noch nicht erhältlich ist.

Laut Chris Wilson, dem Mitbegründer von Grinding Gear Games, arbeitet das rund 90-köpfige Team bereits etwa seit einem Jahr an der Konsolen-Umsetzung und ist bemüht, eine hervorragende Portierung samt sinnvoller Controller-Steuerung abzuliefern.

Die Entwickler setzen konsequent auf das Free-to-Play-Modell. Die Möglichkeit, irgendwelche Gegenstände oder Verbesserungen gegen echtes Geld zu kaufen, bietet das Spiel gar nicht erst.

Path of Exile wird im Laufe des Jahres 2017 für die Xbox One erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Homepage.