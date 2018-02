Update für DOOM auf der Nintendo Switch steht in den Startlöchern und soll einige Bugs beheben

Noch diesen Monat soll es einen Patch für DOOM auf der Nintendo Switch geben. Bethesda hat damit vor einige Bugs und technische Probleme zu beseitigen, auch wenn vollständige Patchnotes bisher noch nicht bekannt sind.

We’ll be releasing an upcoming patch for #DOOM on #NintendoSwitch this month. We’ll provide full patch notes – covering audio issues, menu fixes, and more – as we get closer to release. pic.twitter.com/0YyJ9OTqzK

— DOOM (@DOOM) 9. Februar 2018