Overwatch League – Twitch sichert sich Exklusivrechte für 90 Mio US-Dollar

Der Streamingdienst Twitch hat sich die Exklusivrechte an der Overwatch League gesichert. Medienberichten zufolge waren dem Unternehmen die Rechte satte 90 Mio. US-Dollar wert. Außerdem wollen Twitch und Blizzard Entertainment dadurch die enge Zusammenarbeit der Vergangenheit noch weiter ausbauen.

Die ersten Termine der brandneuen Overwatch League stehen ebenfalls bereits fest, diese könnt ihr euch auf der offiziellen Website anschauen. Am 11. Januar geht es los.

Die Overwatch League, die erste weltweite Esports-Liga mit in Städten beheimateten Teams, wurde geschaffen, um die weltbesten Spieler auf ihrem Weg zum Erfolg im kompetitiven Overwatch zu begleiten.

Blizzard will so die beste Esports-Liga der Welt erschaffen, in der sich Teams und Spieler auch noch auf Jahre hinaus entfalten können.

