Für Abonnenten von PS Plus war es im Oktober letzten Jahres möglich vorab ein paar Blicke in die Welt von Outlast 2 zu werfen. Noch in diesem Monat, um genau zu sein ab dem 25.04.2017, können schließlich alle einen Blick in den Horror-Schocker wagen.

Gameplay

Outlast 2 wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

