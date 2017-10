Outcast Second Contact Releasetermin + neues Video

Bigben Interactive und Entwickler Appeal haben endlich den Outcast Second Contact Releasetermin bekanntgegeben. Das Remake des Action-Adventure-Klassikers aus dem Jahr 1999 wird am 24. November endlich für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Cutter Slade ist die Hauptfigur und ein ehemaliger Navy Seal und Nahkampfspezialist. Der tragische Tod eines Kameramannes während einer von ihm überwachten PR-Aktion, der ihm zu Unrecht zur Last gelegt wurde, führte zum Rauswurf aus der Spezialeinheit. Slade versinkt im Alkoholkonsum und entwickelt eine ausgeprägt zynische Ader. Durch seinen Vertrauten und Mentor Doug Dawson, Admiral der Navy, findet Slade in der geheimen Sondereinheit PROWLER eine neue Einheit. Über seine Verbitterung kann ihm dies jedoch nicht hinweghelfen.Cutters Aufgabe während der Adelpha-Mission ist es, das Team zusammenzuhalten und zu schützen. Die Talaner sehen in ihm den „Ulukai“, der nach der Prophezeiung vom Himmel herabsteigen wird, um Faé Rhân zu vernichten und das Volk der Talaner zu befreien.