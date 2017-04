Ostergewinnspiel 2017: Geht mit uns auf Eier-Suche

Auch wenn das Wetter teilweise an einen kühlen Wintertag erinnert, so ist tatsächlich Ostern. Da die Ostereier-Suche in der freien Natur aufgrund des nass-kalten Wetters eher weniger Spaß macht, haben wir uns überlegt diese nach „drinnen“ zu verlegen. Gemeinsam mit Nintendo Deutschland, Ubisoft, Activision Blizzard und Konami veranstalten wir eine kunterbunte Eiersuche, bei denen ihr tolle Preise gewinnen könnt.

Die Preise der Aktion:

je einmal das 3DS-Spiel Pokémon Sonne und Pokémon Mond von Nintendo Deutschland

und von Nintendo Deutschland ein Downloadcode zu Metal Gear Solid V: The Definitive Experience für PlayStation 4 von Konami

für PlayStation 4 von Konami einmal PES 2017 inkl. PES-Cap für Xbox One von Konami

inkl. PES-Cap für Xbox One von Konami die zwei Oster-Skylander „Egg Bomber Airstrike“ und „Hard Boiled Flare Wolf“ und einmal Skylanders Imaginators im Starter-Pack für die Xbox 360 von Activision Blizzard

im Starter-Pack für die Xbox 360 von Activision Blizzard Ubisoft Deutschland hat eine Menge Merchandise spendiert, darunter ein Assassins Creed-Paket bestehend aus dem Roman Assassins Creed: Heresy – Ketzerei und dem Buch zum Film von Assassins Creed. Zusätzlich gibt es ein Kleidungspaket bestehend aus einer Ghost Recon: Wildlands Strickjacke sowie einer Ubisoft-Mütze zu gewinnen. Das dritte Paket wird For Honor-Fans begeistern, denn selbiges besteht aus einem Bierkrug, Tassenuntersetzern und einem Tshirt zum Spiel.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Wir haben auf GamezGeneration.de insgesamt vier Ostereier versteckt, die es zu finden gilt. Die Eier sind auf Artikelseiten des Portals wie News, Testberichten oder Special-Artikeln versteckt, sollten bei der richtigen Spürnase aber schnell aufzufinden sein.

Die Eier sehen wie folgt aus:

Wenn ihr alle vier Eier gefunden habt, müsst ihr lediglich noch eine Email mit den Fundorten (Links zu den Unterseiten) mitsamt eures Namen und dem Betreff „Ostergewinnspiel 2017“ an Chris@gamezgeneration.de senden und schon seid ihr im Lostopf um einen der Gewinne.

Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland, beachtet jedoch, dass Metal Gear Solid V nur an volljährige Gewinner/innen ausgegeben werden kann

• Teilnahmeschluss ist Sonntag der 30. April 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de, Nintendo Deutschland, Konami, Ubisoft und Activision

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Nintendo Deutschland, Konami, Ubisoft und Activision-Blizzard.