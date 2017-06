Ori and the Will of the Wisps – Nachfolger zum Indie-Hit erscheint auf Xbox One!

Microsoft hat mit Ori and the Will of the Wisps auf der E3-Pressekonferenz einen Nachfolger zum Indie-Hit Ori and the Blind Forest aus dem Jahr 2015 angekündigt. Das wunderschöne Spiel wurde zu live eingespielten Piano-Klängen präsentiert und stahl binnen Sekunden den „großen“ Titeln die Show.

„Ori and the Will of the Wisps führt Dich zurück in den Wald von Nibel. In der Fortsetzung zum mehrfach ausgezeichneten Ori and the Blind Forest erlebst Du brandneues Abenteuer, lüftest Geheimnisse und suchst nach der verborgenen Wahrheit der Verlorenen und dem wahren Schicksal von Ori.“

Dass das Ganze dabei genauso schön aussieht, wie der Vorgänger wird nicht nur Fans des Originals freuen. Hiermit steht uns im kommenden Jahr 2018 ein absolutes Indie-Highlight ins Haus, welches konsolenexklusiv auf der Xbox One erscheinen wird.