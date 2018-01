Onrush – Erste Bilder zum neuen Codemasters Rennspiel

Onrush heißt das neueste Rennspiel von Codemasters, welches von ehemaligen Entwicklern der Motorstorm- und Driveclub-Spiele stammt. Wie Codemasters nun bekannt gibt, wird Onrush am 05. Juni 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Auf der PlayStation 4 wird es eine exklusive digitale Deluxe Edition für PlayStation 4 mit 17 besonderen Fahrzeug-Designs geben, die Inhalte der Deluxe Edition auf der Xbox One sollen in Kürze vorgestellt werden.

Onrush wird von dem neuen Entwicklerteam in Cheshire (bisher als Evolution Studios bekannt) produziert.

„Ob jemand heil die Ziellinie erreicht, das interessiert nun wirklich niemanden. In Onrush geht es einzig und allein um Style und Stunts, wenn die Fahrer im Geschwindigkeitsrausch beeindruckende Take-Downs vollführen, um die notwendige Power für ihre RUSH-Anzeige zusammen zu bekommen. RUSH ist das ultimative Power-Up, das eine berauschende und verheerende Kraft aktiviert, mit der jedes Rennen eine völlig neue, sensationelle Wendung nehmen kann.“