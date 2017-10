One Piece: Pirate Warriors 3 findet den Weg auf die Nintendo Switch

Wie Bandai Namco Entertainment heute ankündigte, wird One Piece: Pirate Warriors 3 für die Nintendo Switch erscheinen. Bisher wird das Spiel nur mit dem 21. Dezember in Japan datiert. Es ist aber davon auszugehen, dass auch der Westen in den Genuss von Ruffy und co. kommt. Angestrebt ist eine Auflösung von 1080p am TV und 720p im Handheld-Modus. Anders als bei den PlayStation-Versionen wird es den Online-Koop leider nicht geben.

Trailer:

Im Jahr 2015 erschien das Spiel zu seiner Zeit weltweit für die PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita und den PC.

